Hunter zagra w Graffiti

Grupa Hunter została założona w 1985 roku w Szczytnie z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Pawła „Draka” Grzegorczyka oraz perkusisty Grzegorza „Brooza” Sławińskiego. Skład wykonuje muzykę z pogranicza trash i heavymetalu. Na swoim koncie mają sześć wydanych płyt, z czego ostatnie dwie otrzymały status Złotej Płyty.

Ich najnowszy krażek - "NieWolnOść" ukaże się na przełomie października i listopada 2016 roku. Podczas koncertów będzie jednak można usłyszeć nie tylko premierowe utwory ale także przekrój poprzednich płyt. Będzie to ukłon dla wszystkich fanów zespołu, żeby zarówno starsi jak i młodsi usłyszeli to, co najbardziej lubią.

- Nowa płyta ma bardzo duży ciężar i jest kolejnym krokiem naprzód w hunterowskiej wizji tworzenia i grania muzyki. Utwory, zarówno muzycznie jak i tekstowo są z jednej strony syntezą wcześniejszych i częściowym powrotem do korzeni, a z drugiej zupełnie nowym kierunkiem, który prawdopodobnie kolejny raz zaskoczy wielu słuchaczy - twierdzą organizatorzy.

Bilety na wydarzenie kosztują 40 zł w przedsprzedaży i 50 zł w dniu koncertu.