IV Festiwal im. Bułata Okudżawy

Już po raz trzeci w Lublinie zostanie zorganizowany koncert w ramach Festiwalu Bułata Okudżawy. W ramach wydarzenia na dziedzińcu Zamku wystąpią znani pieśniarze Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz plejada wykonawców piosenki poetyckiej z Polski.



- Nieśmiertelne są pieśni Bułata Okudżawy, największego barda XX wieku. To na jego głosie, poezji i pieśniach wychowały się miliony Polaków. To on, śpiewając cicho, bez złości, przygotowywał Europę do burzenia dzielących ją murów - zachęcają organizatorzy ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Granie bez granic".



Wstęp na wydarzenie jest wolny.