"Ja Jestem". Niezwykły koncert z okazji 100-lecia KUL

• Poniedziałkowy koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to zwieńczenie projektu związanego z pierwszym nagraniem całego Pisma Świętego w języku polskim, ale też część obchodów setnej rocznicy powstania KUL. Jak doszło do organizacji tego wydarzenia?

– Pomysł zrodził się w sposób naturalny. Kiedy KUL został partnerem naszej produkcji, pomyśleliśmy, że warto połączyć te dwa wydarzenia, czyli zakończenie nagrań do największego słuchowiska w Europie, a być może i na świecie, z obchodami stulecia uczelni. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że w Lublinie przez cały 2018 rok odbędzie się szereg imprez związanych z tą rocznicą, w które się wpisujemy. Chcieliśmy jednak, żeby przy tej okazji powstał taki rodzaj sztuki, jakim jest nowoczesne, bardzo dynamiczne słuchowisko radiowe połączone z tradycją, czyli Pismem Świętym.

• Na scenie CSK wystąpią m.in. Anna Dymna, Małgorzata Kożuchowska, Jerzy Trela, Stanisław Soyka czy Adam Woronowicz. Czego mogą spodziewać się uczestnicy koncertu?

– Widzowie przeżyją coś, czego wcześniej nie widzieli. Aktorzy będą czytać fragmenty Pisma Świętego, a w tle będą prezentowane dźwięki słuchowiska, opisujące na przykład potop, czy stworzenie świata. Oprawę muzyczną zapewni 40-osobowy zespół Orkiestry Trybunału Koronnego. Stanisław Soyka zaśpiewa psalm otwierający, a całość zakończy Chór KUL, który wykona Psalm 139. To będzie niezwykła podróż dźwiękowa, wspierana nowoczesną technologią i wizualizacjami, które będą prezentowane na ogromnym ekranie.

• Jak pan wspomina nagrania, które realizowaliście w KUL?

– To było świetne spotkanie i nie mówię tego na potrzeby wywiadu, żeby być szczególnie miłym. Tak to zapamiętałem. Nagraliśmy bardzo dużo dźwięków, które wykorzystaliśmy w naszym słuchowisku. Ale przede wszystkim poznaliśmy fantastyczną grupę pracowników, studentów i przyjaciół KUL oraz aktorów Teatru ITP, niezwykłych, mądrych i otwartych ludzi, którzy pomogli nam rozwinąć nasz projekt.

• Z jakim zainteresowaniem spotkała się „Biblia Audio Superprodukcja” już po wydaniu?

– Zainteresowanie jest ogromne. Dotarliśmy do kilkuset tysięcy odbiorców. Tyle mogliśmy zmierzyć śledząc nasze liczniki internetowe. Ale trudno powiedzieć, jak te nagrania rozchodzą się tak zwaną pocztą pantoflową. Nasze pliki prezentowane są w przedszkolach, szkołach czy kościołach. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że udało nam się wyprodukować coś, co autentycznie po nas zostanie i będzie funkcjonowało przez kilka kolejnych pokoleń. Zrobiliśmy to bardzo profesjonalnie i jestem przekonany, że będzie to równie atrakcyjne za kilkadziesiąt lat.

„Ja Jestem”

Koncert z udziałem czołowych polskich artystów odbędzie się w poniedziałek 26 lutego w sali operowej Centrum Spotkania Kultur o godz. 19. Bilety w cenie: 40, 60, 80 i 120 zł można kupować w kasie CSK oraz w serwisie www.eventim.pl.