Jakie koncerty szykują się w tym roku w Puławach?

W styczniu, nie licząc trwającego festiwalu kolęd, na scenie POK będzie można posłuchać również muzyki rozrywkowej. W środę, 18 stycznia wystąpi Kacper Gołda, młody artysta pochodzący z Janowca, którego talent można było oglądać podczas emisji programu X-Factor.

– Powstanie parę nowych utworów specjalnie na tę okazję, ale zaprezentujemy także te, które są dla mnie bardzo ważne – zapowiada wokalista, który zaśpiewa wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Bilety na ten koncert są dostępne za 15 zł i 20 złotych.

Miłośnicy cięższego brzmienia rezerwować powinni już sobotę, 21 stycznia, kiedy to w Puławach wystąpi Drivealone. Zespół wydał ostatnio płytę „Nowsza Aleksandria”, inspirując się oczywiście twórczością legendarnej puławskiej grupy Siekiera. Producentem i kompozytorem odpowiedzialnym za nowe aranżacje starych piosenek jest Piotr Maciejewski, poznański multiinstrumentalista. Początek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.

Na razie to jeszcze niespodzianka, ale koncertu należy spodziewać się także w okolicach 14 lutego. Z okazji święta zakochanych w POK zorganizowany zostanie „Wielki Specjalny Walentynkowy Zawrót Głowy”. Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia poznamy prawdopodobnie pod koniec stycznia lub na początku lutego.

Na kolejne interesujące koncerty będzie trzeba poczekać do marca. Z okazji Dnia Kobiet w Puławach wystąpi znana aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Jej ostatnia płyta „Atramentowa” pokryła się już platyną. Warto dodać, że teksty piosenek dla artystki napisali m.in. Wojciech Młynarski i Muniek Staszczyk. Bilety można będzie kupić za 60 lub 65 złotych w kasie POK i w internecie.

Dwa dni później w Puławach zagra i zaśpiewa krakowski muzyk, Maciej Maleńczuk. Będzie to przegląd twórczości artysty od pieśni ulicznych, od których zaczynał, po najważniejsze utwory, dzięki którym zdobył popularność takie jak „Dawna Dziewczyno”, „Tango Libido”, a także inspirowane bałkańskimi melodiami „Sługi za szlugi”, czy „Ostatnia Nocka”. Bilety w cenie 70 zł (balkon) i 80 zł (parter).

Pracownicy POK w pierwszej połowie roku planują także dwa koncerty, które na razie stoją jeszcze pod znakiem zapytania. Chodzi o występ jednego z najbardziej znanych przedstawicieli nurtu poezji śpiewanej w Polsce, którego piosenki zna chyba każdy miłośnik gitary akustycznej i bieszczadzkich szlaków, czyli Stare Dobre Małżeństwo. Zespół znany jest m.in. z takich utworów jak „Czarny blues o czwartej nad ranem”, czy „Opadły mgły, wstaje nowy dzień”.

Drugi z zespołów, którego tegoroczny występ również na razie jest tylko w planach, to De Mono, autorzy takich przebojów jak „Kamień i aksamit”, „Moje miasto nocą” czy „Póki na to czas”.

Na razie pod znakiem zapytania stoją koncerty w drugiej połowie roku, bo jak powszechnie wiadomo, wtedy rozpocząć ma się przebudowa m.in. sali widowiskowej w Domu Chemika, co oznacza jej tymczasowe wykluczenie z eksploatacji.