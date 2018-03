Jan Kondrak "O miłości" w Hrubieszowie

Jan Kondrak uważany jest od dziesięcioleci za jeden z największych głosów polskiej estrady. Szczególnie co do jego skali i siły. Do Hrubieszowa przyjeżdża z piosenkami "O miłości" napisanymi przez klasyków i przez niego samego. Konwencja na głos i gitarę wyjątkowo dobrze służy tym piosenkom i publiczności. To jest ten głos i te piosenki.



W repertuarze koncertu znajdą się utwory: Cohena, Okudżawy, Stachury i autorskie Jana Kondraka.



Bilety na wydarzenie kosztują 20 zł.