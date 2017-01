Jazzowy koncert Moniki Walczak w Puławach

Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" zaprasza na koncert Moniki Walczak "The Greatest Jazz Sandards". Wydarzenie odbędzie się w piątek, 27 stycznia o godz. 19 w kawiarni SMOK w Puławach (ul. Wojska Polskiego 4).

Monika Malczak to wokalistka pochodząca z Kazimierza Dolnego. Z Puławami związana jest od dziecka, kiedy jako niespełna 13-latka zaczęła uczęszczać na zajęcia wokalne do Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika", pod kierunkiem Zbigniewa Jonaka.



Podczas koncertu artystka wystąpi z zespołem: Robert Murakowski (trąbka), Wojciech Pulcyn (kontrabas), Jarosław Małys (piano) i Bogdan Tchórzewski (perkusja).



- W koncercie "The Greatest Jazz Standards" usłyszymy najpiękniejsze utwory jazzowe przy akompaniamencie znakomitych muzyków - zachęcają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują 20 zł.