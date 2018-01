Joe Cocker Project w Radiu Lublin

Uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać się multimedialnego koncertu na żywo w hołdzie wielkiemu artyście. Podczas występu, na który składają się najbardziej znane i kochane przez wszystkich utwory Joe Cockera, artyści stworzą klimat i emocje, jakimi on obdarowywał swoich fanów.



W skład zespołu wchodzą m.in. Juan Carlos Cano - wokalista Enclose i Last Of The Real, zwycięzca IV edycji The Voice of Poland, Krzysztof "Paton" Patocki - perkusista, kompozytor, realizator dźwięku i producent muzyczny, Artur Daniewski "Blondas" - basista zespołu Bajm.



Bilety na koncert są nagrodami w organizowanych przez Radio Lublin konkursach antenowych oraz w mediach społecznościowych.