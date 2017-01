Kacper Gołda w Puławach. Koncert Noworoczny

Kacper Gołda to 19-latek pochodzący z województwa Lubelskiego. Jeszcze jako uczeń gimnazjum w Janowcu starał się dostać do telewizyjnego talent show "Must Be The Music". W 2014 roku wziął udział w czwartej edycji programu "X Factor", w którym dotarł aż do półfinału. Pochlebnie wypowiadali się o nim Ewa Farna i Kuba Wojewódzki. Ten ostatni nazwał Gołdę wielkim artystą.

Pierwszy singiel wokalisty miał swoją premierę w telewizji śniadaniowej ''Dzień Dobry TVN'', a obecnie jest grany w kilku stacjach radiowych. Wspólnie z zespołem Varius Manx nagrał przebój "Africa", który królował w stacji radiowej oraz ukazał się na płycie z okazji 25-lecia radia RMF FM.

Koncert w puławskim Domu Chemika będzie dla Gołdy również powrotem do miejsca, w którym stawiał swoje pierwsze artystyczne kroki. - Powstanie parę nowych utworów specjalnie na tę okazję, ale zaprezentujemy też utwory, które są dla mnie bardzo ważne. Emocje gwarantowane – zachęca wokalista.

Bilety na koncert kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu.