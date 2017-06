Kali i Pawbeats w klubie Graffiti

Kali i Pawbeats to duet składający się z rapera Marcina Gutkowskiego i kompozytora oraz producenta Marcina Pawłowskiego. Panowie połączyli siły pod koniec ubiegłego roku, zapowiadając wspólny album inspirowany czakrami. Stąd tytuł ich wspólnego krążka, który ujrzał światło dzienne w marcu. Teraz artyści wspólnie promują płytę.



Podczas koncertu usłyszymy wszystkie utwory z krążka "Chakra" oraz numery z przekroju solowej twórczości Kaliego (zaadaptowane do wersji z żywymi instrumentami).



Support zapewnią: Zgredo, Kasza 39Gram oraz FILIPiKUKI. Imprezę poprowadzi DJ Czarli.



Bilety na wydarzenie kosztują 30 i 35 zł w przedsprzedaży, do nabycia m.in. w sklepach Prosto Shop (Al. Racławickie 4), Monument Skateshop (Krakowskie Przedmieście 55) oraz w klubie Graffiti. Wejściówki w dniu koncertu do nabycia w klubie za 40 zł.