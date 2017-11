Kasia Cerekwicka w Puławach

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 2 grudnia o godz. 18 w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach (ul. Wojska Polskiego 7) odbędzie się koncert Kasi Cerekwickiej.

Kasia Cerekwicka to polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek. W swoich utworach łączy jazz, pop, soul oraz muzykę R’N’B.



Obecnie szturmem zdobywa czołowe miejsca na listach przebojów, a przebojową piosenką "Bez Ciebie" wygrała koncert premier OPOLE 2017 zdobywając 3 nagrody.



- Koncert Kasi Cerekwickiej to wielkie wydarzenie w Puławach i szansa posłuchanie tego koncertu na żywo - zachęcają organizatorzy.



Bilety w cenie 60zł (trybuny) 70zł (płyta) do nabycia w kasie biletowej POK "Dom Chemika", ul. Wojska Polskiego 4.