Kolędowanie przy szopce. Program koncertów

Tradycyjnie już lubelska szopka bożonarodzeniowa ustawiona jest na Starym Mieście w pobliżu bazyliki Ojców Dominikanów. W czasie Festiwalu Bożego Narodzenia, który rozpoczął się już 6 grudnia, staje się ona sceną świątecznych występów artystycznych i wspólnego kolędowania.

W czwartek o godzinie 17.30 będzie można posłuchać zespołu Lublin Street Band. To ostatni z zaplanowanych koncertów przed noworoczną przerwą. Kolejny odbędzie się 4 stycznia w bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej. Tego dnia wystąpi Chór Parafii Ewangelickiej w Lublinie (godz. 18.30). Zaś na 8 stycznia, także w bazylice, zaplanowano Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 (godz. 11.30).

Festiwal Bożego Narodzenia potrwa do 12 stycznia. Do tej daty można też oglądać pokonkursową wystawę szopek bożonarodzeniowych. Do 2 stycznia prace dzieci z lubelskich przedszkoli są prezentowane w krużgankach klasztoru o.o. Dominikanów (pn–pt, godz. 10–18). Zaś od 3 stycznia prace laureatów konkursu będzie można zobaczyć w Ratuszu (pon.– pt, godz. 7.30-15.30).