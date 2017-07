Kolejna Przestrzeń Dźwiękowa w Centrum Kultury

Cykl Przestrzeń dźwiękowa to muzyczny przewodnik po stylach i brzmieniach muzycznych regionu, próba budowania sieci muzyków i projektów.



W sierpniu na scenie CK zagra m.in. lubelska formacja Rosemary, która święciła triumfy w latach 90', słynąc z realizowania w czasie koncertów rockowo-soulowo-funkowego muzycznego show. Również Aeroplan stanowi zespół lokalny. W twórczości grupy klasyczne rockowe numery inspirowane grungem ze zbuntowanymi lub wzywającymi do demontażu systemu tekstami pojawiały się obok kompozycji nawiązujących do muzyki przełomu lat 60' i 70'.



Ponadto zagrają: Backbeat - specjaliści od rozkręcania szalonych imprez z rock and rollem w roli głównej, którzy mogą poszczycić się setkami koncertów w całym kraju oraz Mohipisian - gitarowo-alternatywno-psychodeliczna mieszanka zadziornych melodii, brzmieniowo nawiązująca do klasyki lat 60'.

Wstęp wolny