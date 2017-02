Koncert 6 Billion Mirrors i Vestige w Cafe Ramzes

6 Billion Mirrors to młody, założony w 2015 roku zespół z Lublina, grający muzykę spod gatunku rock/metal/progressive. Z kolei Vestige to formacja określona niegdyś jako "romans Happysadu z Franz Ferdinand" - od tamtego czasu starająca się zmienić to nie do końca pochlebne porównanie.

Wstęp na koncert jest wolny.