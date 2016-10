Koncert AKURAT w Graffiti

Zespół AKURAT został załoony w 1994 roku w Bielsku-Białej. Muzykę formacji trudno zaliczyć do jednego gatunku muzycznego, w ich utworach znajdziemy zarówno odniesienia do rocka i reggea, ale także muzyki pop. Grupa występowała m.in. na Przystanku Woodstock czy Pzystanku Olecko. Grali także za granicą: w Norwegii, Danii i Niemczech.



Na swoim koncie mają mają sześć albumów studyjnych. W tym roku światło dzienne ujrzała ich najnowsza, siódma, płyta pt. "Nowy Lepszy Świat". Co ciekawe, wszystkie utwory z nowego krążka grupa umiesza na swoim kanale na YouTube (TUTAJ).



Pierwsze cztery koncerty Akurat zagra w Wielkiej Brytanii, gdzie koncertuje co roku od kilku lat. Następnie od Warszawy rozpocznie trasę po Polsce. Ostatni koncert w ramach trasy Nowy Lepszy Świat muzycy Akurat dadzą tuż przed końcem roku w rodzinnym Bielsku-Białej.



Krążek "Nowy Lepszy Świat" zbiera znakomite recenzje. - Akurat zaskakuje brzmieniem, doborem instrumentów, a przede wszystkim zmianą stylistyki, do której zdążył przyzwyczaić swoich fanów - piszą organizatorzy koncertu. Podczas imprezy usłyszymy nie tylko utwory z najnowszej płyty, ale także stare, dobrze znane kawałki.



Bilety na wydarzenie kosztują 30 zł w przedsprzedaży oraz 40 zł w dniu koncertu.