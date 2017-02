Koncert Another Pink Floyd w Lublinie

Już w kwietniu do Lublina powróci zespół Another Pink Floyd, czyli pierwsza polska formacja mierząca się z twórczością legendarnej grupy Pink Floyd. W ramach świętowania 40 rocznicy wydania kultowego albumu "Animals", Another Pink Floyd wykona w całości na żywo wszystkie utwory z krążka. Impreza odbędzie się 23 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15).