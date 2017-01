Koncert Basi Stępniak-Wilk w DK LSM

Basia Stępniak-Wilk jest polską poetką, kompozytorką. Pochodzi z Lblina. Jest związana z krakowskim kabaretem Loch Camelot, występowała również w Piwnicy pod Baranami.



Na swoim koncie ma 7 albumów studyjnych. Jej piosenki ( m.in. "Bombonierka" – duet z Grzegorzem Turnauem i "Słodka chwila zmian") gościły na najwyższych listach przebojów radiowej Trójki i listach wielu innych rozgłośni – polskich i polonijnych.



W Domu Kultury LSM artystka, wraz z zespołem, wystąpi ze świątecznym repertuarem. - Basia Stępniak-Wilk przekonuje nas, że Święta Bożego Narodzenia to nie tylko próba zbliżenia się do Nowonarodzonego, ale także do siebie nawzajem. Śpiewa – to lirycznie, to z przymrużeniem oka – o tym, że pod choinką można znaleźć prezenty, choćby słodko-gorzką "Bombonierkę", ale można też znaleźć miłość drugiej osoby, miłość wyrażoną nawet samą jej obecnością - zachęcają organizatorzy.



Bilet na koncert kosztuje 10 zł. Wystąpią: Basia Stępniak-Wilk (śpiew), Jasiek Kusek (fortepian), Paweł Solecki (fagot, melodica, EWI, cajon).