Koncert Blindead w Graffiti

W czwartek, 8 czerwca o godz. 19 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) wystąpi zespół Blindead. Tego wieczoru zagrają również formacje Rosk i The Gentle Art of Cooking People.

Blinded to założona w 1999 roku (początkowo jako Incorrect Personality) formacja grająca muzykę z pogranicza sludge, doom i metalu progresywnego. Założycielami grupy byli basista Michał Zimorski oraz gitarzysta Mateusz Śmierzchalski. Do 2013 zespół wydał cztery ciepło przyjęte przez krytyków i odbiorców albumy.



Rok temu światło dzienne ujrzał ich powrotny krążek "Ascension" - jeden z największych artystycznych sukcesów na polskim stylu metalu i rocka, a w ostatnich miesiącach – największe zaskoczenie. Obecnie grupa rusza w trasę koncertową, podczas której odwiedzi również Lublin.



- W kilkunastoletniej karierze Blindead nie ma miejsca na przewidywalność. Za to zawsze było i nadal jest na poruszającą muzykę. Subtelniejsze utwory wraz z nowym wokalistą Piotrem Piezą ukazują zespół w nowym świetle, z odmienioną energią - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 35 i 40 zł.