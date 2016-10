Koncert: Buslav w Radiu Lublin

Buslav (właściwie Tomasz Busławski) urodził się w Rogoźnie. Jest wokalistą, kompozytorem, multiinstrumentalistą i autorem tekstów. Od lat współpracuje z uznanymi artystami, m.in. Marcinem Ułanowskim, Anną Marią Jopek, Noviką, czy Mietkiem Szcześniakiem. Przez długi czas pracował jako muzyk sesyjny (m.in. członek house-bandu Cheryl Pepsii Riley w Vilage Underground w NYC). Obecnie postanowił wydać debiutancki album solowy.

- Prostota formy prowadzi tu bezpośrednio do istoty poruszanych treści. Buslav to projekt odwagi przekroczenia osobistych granic. To opowieść o emocjach, ludzkiej ciekawości i doświadczeniach – ujętych w dźwięk - przekonują organizatorzy koncertu.

Debiutancki album Buslava, ukaże się jesienią tego roku, nakładem Warner Music. Pierwszy singiel - „Searching for you” - można bardzo często usłyszeć na antenie Radia Lublin.

Zaproszenia na koncert można zdobyć na antenie RL oraz kontaktując się redakcją na Facebooku.