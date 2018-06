Koncert: C-Bool wystąpi w Radości

C-Bool jest jednym z najbardziej charakterystycznych producentów Polskiej sceny klubowej. Jako DJ pracuje nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych!



- Wyprodukowane w ostatnim czasie przez niego hity to "Never Go Away" i "Magic Symphony" czy "Wonderland" osiągnęły łącznie kilkadziesiąt milionów wyświetleń n Youtube! - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują od 15 do 20 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 21.30 mogą wejść za darmo.