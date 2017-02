Koncert CETI w klubie Graffiti

fot. okładka płyty "Snakes of Eden" / Piotr Szafraniec

W piąetek, 3 marca o godz. 19 na scenie klubu Graffiti (al. Piłsudskiego 13) wystąpi ikona polskiego metalu pod wodzą Grzegorza Kupczyka - zespół CETI. Formacja będzie promować swój najnowszy album "Snakes of Eden".

Zespół CETI został założony w 1989 roku z inicjatywy Grzegorza Kupczyka. Na pierwszej płycie formacji ("Czarna róża" 1989) gościnnie wystąpił Czesaw Niemen. Od tamtej pory skład zespołu wielokrotnie się zmieniał. Na przestrzeni lat CETI wydali 10 albumów studyjnych. Ostatni - "Snakes of Eden" - ujrzał światło dzienne w 2016 roku.



- "Snakes of Eden" to pod względem muzycznym w dużej mierze kontynuacja albumu "Brutus Syndrome" (MMP 2014) z twardymi mocnymi gitarami, agresywną sekcją rytmiczną i chwytliwymi melodiami. Materiał znajdujący się na płycie składa hołd klimatowi lat 80 tych łącząc ich znakomite osiągnięcia z bardzo nowoczesnym spojrzeniem na idea Hardrocka dziś - twierdzą organizatorzy kocnertu.



Przed CETI publicznosć rozgrzewać będzie grupa Steel Velvet. Bilety na koncert kosztują 30 zł w przedsprzedaży i 40 zł w dniu koncertu