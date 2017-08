Koncert Festa Italiana na Arenie Lublin

Co Gdzie Kiedy. Już tylko trzy tygodnie dzielą nas od wielkiego święta włoskiej muzyki na Arenie Lublin (ul. Stadionowa 1). 9 września o godz. 18 na wspólnym koncercie w Lublinie wystąpią wielkie gwiazdy włoskiej muzyki.

„Ci Sara”, „Felicita”, „Sempre Sempre”, „Picola e Fragile”, „Provincia”, „Boys Boys” - na Arenie Lublin zabrzmią wszystkie największe włoskie hity.



Do Lublina zawitają takie legendy włoskiej muzyki, jak Albano & Romina Power (z orkiestrą symfoniczną), Drupi czy Sabrina.



Gospodarzem wieczoru będzie Stefano terrazzino, który wystąpi również z zespołem tanecznym.



Festa Italiana zakończy tegoroczny Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, którego motywem przewodnim będzie właśnie kuchnia włoska. We wszystkich punktach gastronomicznych na terenie stadionu w czasie imprezy będzie można nabyć przekąski oraz dania w stylu włoskim.



Bilety na imprezę można nabywać m.in. na platformie internetowej eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży w sklepach sieci: Media Markt, Media Expert, Saturn i Empik. Wejściówki kosztują od 69 do 199 zł. Po 25 sierpnia bilety zdrożeją o 10 i 20 zł.