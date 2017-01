Koncert Funky Tank w Radiu Lublin

Funky Tank to zespół założony w 2009 roku przez Zbyszka Bieniaka i Piotra Trelę po opuszczeniu przez nich ekipy Czarnych Lwów. Obecnie w skład formacji wchodzą również Adam Ławrynoicz, Marcin Orzechowski i Paweł Jędrzejewski.



Funky Tank cechuję przede wszystkim żywiołowość na scenie, dzięki której udaje im się zjednać sobie publiczność i porwać ją do zwariowanej zabawy.



- Kluczem do sukcesu formacji jest różnorodność: styl zespołu został ochrzczony mianem funky’reggae’roll, ale w prezentowanej przez nich muzyce jest także sporo solidnej rockowej energii, popowej melodyjności czy rytmicznej żywiołowości ska - twierdzą organiztorzy.



Bilety na koncert do zdobycia na antenie Radia Lublin.



