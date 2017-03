Koncert Genesis Classics. Ray Wilson w Lublinie

Ray Wilson urodził się w 1968 roku w szkockim Dumfries. Jest wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Występował w takich zespołach, jak Pure, Guaranted czy Stiltskin, jednak największą sławę przyniósł mu dwuletni epizod w formacji Genesis, jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup wszech czasów. Od 2001 roku Wilson konsekwentnie realizuje solową karierę, wydając dotychczas 7 albumów studyjnych. Mija już prawie 8 lat od kiedy brytyjski wokalista zamieszkał w Poznaniu.

Artysta został wyróżniony przez "Classic Rock Magazin" jako jeden z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii, kompozytor, autor tekstów, ceniony zwłaszcza za sceniczną charyzmę i zawsze wysoką formę koncertową.

Brytyjczyk stale koncertuje, grając oszałamiającą liczbę ponad 100 koncertów na całym świecie. W poprzednim roku muzyk wydał aż dwa albumy: "Song for a Friend" i "Makes Me Think of Home". Płyty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku polskim i pokazały dwa różne oblicza artysty.

- Wilson ma niezwykły dar hipnotyzowania słuchaczy swoimi opowieściami, czerpiąc inspiracje zarówno z własnych doświadczeń, przeżyć swoich bliskich, jak i niezwykle błyskotliwych obserwacji otaczającego go świata naznaczonego czasem niepokoju - twierdzą organizatorzy koncertu.

Bilety na koncert kosztują od 79 do 139 zł. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie internetowej: tixer.pl.