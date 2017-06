Koncert Grażyny Łobaszewskiej i Ajagore w Kazimierzu Dolnym

Grażyna Łobaszewska to pochodząca z Gdańska wokalistka i kompozytorka. Debiutowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w 1971. Na swoim koncie ma ponad 10 albumów studyjnych. W ostatnim czasie występuje z zespołem Ajagore, z którym wspólnie wykonują piosenki z repertuaru Czesława Niemena.



Obecnie artystka powróciła z nową, jubileuszową płytą "Sklejam się". - Wspaniałe, dojrzałe teksty Justyny Holm, Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Bukartyka. Koneserów, melomanów nie może zabraknąć na jednym z koncertów promujących to arcyciekawe wydawnictwo. Oczywiście nie zabraknie największych, niezapomnianych przebojów, które w odświeżonych aranżacjach na nowo odzyskują blask - zachęcają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują 65 zł. Wejściówki do nabycia na platformie kupbilecik.pl.