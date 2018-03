Koncert grupy Laibach w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski słoweńska grupa Laibach zaprezentuje w Lublinie spektakl multimedialny inspirowany III Symfonią Sinfonia Sacra Andrzeja Panufnika. Wydarzenie odbędzie się 12 maja o godz. 19 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (plac Teatralny 1).

Będzie to kolejna odsłona cyklu Laibach z orkiestrą, który miał swoją premierę w słynnym Henry Le Boeuf Hall w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli. Koncert jest wspólną produkcją Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża", a premiera projektu będzie miała miejsce podczas tegorocznej edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY.

Laibach to awangardowa grupa ze Słowenii, łącząca w swej muzyce industrial, metal i neoklasykę. Ich nazwa to niemieckie tłumaczenie Lublany, stolicy Słowenii. Istotną pozycją w ich dorobku jest muzyka do przedstawienia "Macbeth", wystawianego w Hamburgu.

Grupa Laibach czerpie ze stylistyki m.in. heavy metal, muzyki disco i techno, wykorzystywał elementy i przeróbki dzieł klasycznych, m.in. Holsta, Brucknera, Orffa, Liszta i Szostakowicza, czy utworów współczesnych artystów rockowych, m.in. Queen, The Beatles czy The Rolling Stones.

Koncertowi towarzyszyć będzie prezentacja bogatego dorobku zespołu – projekcje filmów dokumentalnych poświęconych Laibachowi oraz spotkania z filozofami i teoretykami sztuki analizującymi twórczość grupy.

Informacje o biletach zostaną ogłoszone wkrótce przez organizatorów festiwalu.