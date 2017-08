Koncert: Holak w Radości

Mateusz Holak to członek zespołu Kumka Olik oraz hip-hopowego duetu Małe Miasta. Jest również autorem tekstów do projektu Sonar. Współpracował m.in. W.E.N.A. i Ten Typ Mesem.



W lutym światło dzienne ujrzał jego solowy album pt. "The Introvert". Został on wydany w nietypowy sposób, bo w formie papierowego magazynu z CD.



W Lublinie artysta wystąpi z live bandem oraz VJ-em, z którym zagości na takich festiwalach jak Open’er czy Kraków Live.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 21 mogą wejść za darmo.