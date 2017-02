Koncert Klezmer Team w DDK Węglin

Klezmer Team to założona w 2011 roku lubelska formacja, w skład której wchodzą: Stanisław Leszczyński (skrzypce), Damian Szymczak (klarnet), Jarosław Wrona (akordeon) oraz Jan Leszczyński (kontrabas). Muzyka grupy nawiązuje do motywów klezmerskich, bałkańskich oraz blisko wschodnich.



- Historia wspólnoty żydowskiej w Lublinie sięga blisko 700 lat i szczególnie z okazji jubileuszu miasta Lublina warto wrócić do tych miejsc gdzie ta muzyka miała swoje korzenie. Muzyka, którą zapoczątkowali żydowscy muzykanci wędrowni do dziś ma grono swoich słuchaczy - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.