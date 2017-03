Koncert kwartetu BASRA w puławskim Domu Chemika

BASRA Kwartet to wypadkowa temperamentów, umiejętności, talentów i miłości do muzyki oraz poszukiwania nowych brzmień. Muzycy od lat podążają własnymi ścieżkami, przecierają nowe szlaki tajemniczego i zmysłowego orientu. Ich utwory unoszą się na falach emocji i porozumienia.

- Lubimy łączyć różne tradycje, a może nawet tworzyć nowe brzmienia. Porywamy do tańca i skłaniamy do refleksji. W muzyce odnajdujemy wspólny mianownik dla rozproszonych kultur, doświadczeń i tożsamości. Intuicja i publiczność podpowiadają nam, jak to robić - twierdzą artyści.

Zespół wystąpi w składzie: Krzysztof Gryko - kompozytor, instrumentalista i aranżer, Bartłomiej Stańczyk - akordeonista, Zbigniew Chomicz - perkusjonalista, Urszula Czerniak- kontrabasistka. Gościnnie podczas koncertu usłyszymy Sylwię Lasok.

Bilety na koncert kosztują 15 zł