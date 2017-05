Koncert Laureatów Puławskiego Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych

"Witaj Majowa Jutrzenko" to turniej, którego celem jest popularyzacja dzieł, myśli i czynów wybitnych Polaków, których twórczość ma znaczenie dla narodu. Tematem przewodnim tegorocznego turnieju jest rok Rzeki Wisły. Wisła – królowa polskich rzek to symbol polskości i patriotyzmu. - To nasze naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo, o którym nie możemy zapomnieć - twierdzą organizatorzy.



Prezentacje konkursowe odbywały się w dniach 25-26 kwietnia.



Wstęp wolny.