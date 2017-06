Koncert Łukasza Jemioły w Radiu Lublin

W Radiu Lublin popularny Łukasz Jemioła zagra swoje najnowsze piosenki. Ten lubelski artysta zaczynał swoją karierę występując z sukcesami w telewizyjnym show "X Factor". Zajął również pierwsze miejsce na 45. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.



W ubiegłym roku muzyk wydał swoją pierwszą, debiutancką płytę pt. "Jemioła", na której znalazły się autorskie kompozycje z gatunku poezji śpiewanej m. in. do słów Juliusza Słowackiego i ks. Jana Twardowskiego.



Bilety do zdobycia na antenie i profilu facebookowym Radia Lublin.