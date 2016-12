Koncert: Lustmord w Centrum Spotkania Kultur

Lustmord (Brian Williams) to brytyjski muzyk-eksperymentalista. Artysta tworzy również pod innymi pseudonimami, m.in.: Arecibo czy Terror Against Terror. Na swoim koncie ma ponad 20 albumów muzycznych. Zajmuje się również projektowaniem efektów dźwiękowych do filmów, reklam i gier komputerowych.

We wrześniu 2016 roku nakładem oficyny Touch ukazała się jego najnowsza płyta "Dark Matter", która jest owocem 25 lat żmudnego kolekcjonowania dźwięków zarejestrowanych przez NASA i ośrodki naukowe zajmujące się badaniem kosmosu.

- Koncert Lustmorda to podróż poza granice klasycznie rozumianej muzyki. To niebanalny performance audio-wizualny wymykający się jednoznacznej klasyfikacji - zachęcają organizatorzy.

Bilety na wydarzenie kosztują od 40 do 60 zł.