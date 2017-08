Koncert Megitza Trio na Święcie Plonów Gminy Wólka

Co Gdzie Kiedy. 3 września w miejscowości Turka w Lubelskim odbędzie się Święto Plonów Gminy Wólka. Z tej okazji organizatorzy przygotowali szereg ciekawych atrakcji. O godz. 18.50 na dożynkowej scenie wystąpi formacja Megitza Trio.

Muzyka Megitza Trio to błyskotliwa mieszanka polskiego folka z amerykańskim, wirtuozowskim akordeonem w rumuńskim stylu, oraz elektro-transowymi bitami. Dotychczas zespół wydał dwa albumy studyjne.

Formację tworzą: Małgorzata "Megitza" Babiarz (wokal i kontrabas), Marcin Leśniak (wokal, skrzypce, gitara) i Stasiu Rzadkosz (akordeon i wokal).

Małgorzata Babiarz swoją karierę rozpoczynała w Stanach Zjednoczonych, do których wyjechała w wieku 16 lat. Wokalistka i kontrabasistka zagrała setki koncertów na terenie USA. W 2012 roku rozpoczęła koncertowanie w Europie, występując podczas takich prestiżowych festiwali, jak Montreux Jazz Festival w Szwajcari oraz Jazz Fest Wien w Austrii.

Obecnie artystka wraz z urodzonym w USA gitarzystą Marcinem Leśniakiem i akordeonistą z Zakopanego - Stasiem Rzadkoszem, współtworzy trio, które bardzo szybko zdobywa popularność w Polsce. Formacja wzięła udział w popularnych telewizyjnych talent show - Mam Talent i Must Be The Music.

- Grupa używa tradycyjnych instrumentów oraz elektronicznych gadżetów, co sprawia, że ich muzyka jest uniwersalna i przystępna dla każdego - zachęcają organizatorzy.

Obecnie zespół pracuje nad nową płytą, której premiera jest planowana na wiosnę 2018.

Podczas Święta Plonów Gminy Wólka na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Turka, zorganizowane zostaną atrakcje w postaci animacji dla dzieci, konkursów z nagrodami, stoisk handlowych i gastronomicznych, pokazów sprzętu i wozów strażackich oraz koncertów.