Koncert "Mięta i Czekolada" w Filharmonii Lubelskiej

Piotr Selim to kompozytor, pianista klasyczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, członek Kwintetu Tanquillo specjalizującego się w muzyce króla tanga nuovo Astora Piazzolli, wreszcie wokalista i współtwórca Lubelskiej Federacji Bardów, z którą nagrał jedenaście płyt.



W nowym projekcie "Mięta i Czekolada" Piotr Selim odchodzi od kameralnych brzmień. Do współpracy zaprosił związane z Akademią Chóralną Śpiewająca Polska lubelskie chóry szkolne. W koncercie będzie można usłyszeć m.in. tryptyk "Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja Ojczyzna".



Wystąpią: Piotr Selim - fortepian, śpiew, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Akademia Chóralna Śpiewająca Polska. Koncert poprowadzi Tomasz Radziwonowicz.



Bilety na wydarzenie kosztują od 20 do 30 zł.