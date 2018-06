Koncert niemiecko-francuskiego duetu Canticel

W programie koncertu znajdą się kompozycje takich artystów, jak Georg Friedrich Handel, Georges Bizet, Antonio Vivaldi czy Jan Seabstian Bach.



Zespół wystąpi w składzie: Catherine Dagois (kontralt) i Edgar Teufel (organy). Catherine i Edgar są honorowymi obywatelami Lublina i Kartageny w Hiszpanii, mają Doktorat Honoris Causa chińskiego uniwersytetu w Kantonie, a także medal francuskiego stowarzyszenia charytatywnego Ordre de Malte France, są też honorowymi członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Organów Bazyliki św. Piotra w Avinionie. Ich największa radość to koncertowanie i nagrywanie muzyki, którą darzą głęboką miłością. w miejscach obdarzonych duszą i naznaczonych historią.



- Catherina Dagois dysponuje pięknym i rzadkim kontraltem. Według producenta France-Musique i dyrektora Festiwalu w Aix-en-Provence, to "jedyny prawdziwy kontralt we Francji" - przekonują organizatorzy koncertu.