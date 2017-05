Koncert "Odkrywamy zapomniane - Ludomir Michał Rogowski"

- Michał Rogowski przyszedł na świat w Lublinie, w domu położonym tuż za Bramą Krakowską. Wiele lat swojego życia spędził poza granicami Polski, gdzie się kształcił, a później pracował jako kompozytor i dyrygent. W jego twórczości odnajdziemy obrazy symfoniczne, muzykę sceniczną, oratoryjną a także kameralną muzykę wokalno-instrumentalną. Tej ostatniej będzie poświęcony czwartkowy koncert - opowiadają organizatorzy.



Wystąpią: Urszula Świerczyńska i Dorota Całek. Świerczynska jest rodowitą lublinianką. Absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Dorota Całek urodziła się w Warszawie i jest absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Haliny Słonickiej.



Muzyczna Podróż w czasie to cykl koncertów, w którym prezentowane są dzieła najwybitniejszych kompozytorów poszczególnych epok – od renesansu do współczesności. Kuratorem cyklu jest Magdalena Żelazko.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.