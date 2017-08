Koncert Pawła Domagały w Centrum Spotkania Kultur

Debiutancki album Pawła Domagały "Opowiem Ci o mnie", który ukazał się w październiku 2016, spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności i zyskał już stasus Złotej Płyty.



Paweł Domagała urodził się w 1984 roku we Wrocławiu. Ukończył studia na Akademii Teatralnej w Warszawie i przez długie lata występował w produkcjach telewizyjnych, filmach kionwych i spektaklach. Rok temu rozpoczął działalność muzyczną.



Obecnie artysta wyruszył w długą jesienną trasę koncertową, która będzie okazją do celebrowania rocznicy jego debiutu.



Bilety w cenach: 69 zł (strefa C), 89 zł (strefa B), 99 zł (strefa A) - do nabycia m.in. na platformach internetowych eventim.pl i kupbilecik.pl oraz w sklepach sieci Empik, Media Markt, Media Expert i Saturn, a także w kasie Centrum Spotkania Kultur.