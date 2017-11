Koncert Percival Schuttenbach w klubie Graffiti

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 26 listopada o godz 19 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) odbędzie się koncert zespołu Percival Schuttenbach.

Percival Schuttenbach to zespół kojarzony przede wszystkim z z udziału w soundtracku do "Wiedźmina 3". Jak przekonują organizatorzy wydarzenia - to pierwsza i powszechnie uznawana za najlepszą, grupa folk-metalowa w Polsce.

Od 1999 roku swojego istnienia formacja zagrała ponad 1000 koncertów na wszelkiego rodzaju festiwalach, turniejach i inscenizacjach historycznych, jest twórcą licznych podprojektów związanych z rekonstrukcją historyczną.

W Graffiti Percival Schuttenbach towarzyszyć będą zespoły Merkfolk oraz Transilvia.

Bilety na wydarzenie kosztują 35 zł w przedpsrzedaży. Do nabycia za pomocą platformy bilety.fm.