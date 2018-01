Koncert piosenki francuskiej w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 18 stycznia o godz. 15 w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (ul. Lipowa 6) odbędzie się wyjątkowy koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Yana Zbiegiela.

Yan Zbiegiel to aktor-piosenkarz, założyciel i animator "Teatru Piosenki Francuskiej" w Krakowie. We Francji podpisał kontrakt z kompozytorem i producentem Norbertem Chiche, którego reprezentował na Targach "Midem" w Cannes oraz na Festiwalu w Sopocie.

"Paryżu Kocham Cię" to koncert teatralny, którego siła to organiczne zespolenie śpiewanej po francusku piosenki i będącego komentarzem do każdego z 11 przebojów Jacquesa Brela.

Bilety na wydarzenie kosztują 20 zł.