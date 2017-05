Koncert: Poparzeni Kawą Trzy w Puławach

Poparzeni Kawą Trzy to znakomity polski zespół pop rockowy, złożony przede wszystkim z dziennikarzy Radia Zet i RMF FM. Autorem większości tekstów zespołu jest Rafał Bryndal. Przeboje takie jak „Byłaś dla mnie wszystkim”, czy „Kawałek do tańca” rozbawią publiczność i zachęcą do wspólnej zabawy.



Zagrają: Marian Hilla - wokal, Krzysztof Zasada - gitara, Mariusz Gierszewski - bas, Wojciech Jagielski - perkusja, Roman Osica - saksofon, Jacek Kret - puzon, Krzysztof Tomaszewski - trąbka.



Bilety na wydarzenie kosztują 70 i 80 zł.