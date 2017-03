Koncert proMODERN w ramach "Wielkopostnego Śpiewania"

Sekstet proMODERN jest jedynym w Polsce zespołem wokalnym specjalizującym się w wykonawstwie muzyki współczesnej. W jego skład wchodzą wybitni śpiewacy-soliści, gruntownie wykształceni muzycy. Współpracuje z najlepszymi polskimi kompozytorami, stając się dla nich inspiracją. Zdobywca 2 nagród Fryderyk 2015 za swój debiutancki album "Where are you. Pieces from Warsaw".

W programie koncertu: utwory M. Bembinowa, A. Borzyma jr., P. Łukaszewskio, S. Szczycińskiego.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Słowo o muzyce przygotuje o. Artur Hącia OP. Po koncercie odbędzie się Msza Święta.