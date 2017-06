Koncert Roberta Chojnackiego w Radiu Lublin

Robert Chojnacki jest muzykiem, kompozytorem, multiinstrumentalistą. Urodzony w 1958 roku artysta przez wiele lat (1987-2006) współpracował z zespołem De Mono, którego był saksofonistą. W międzyczasie jednak Chojnacki występował również solowo. Jego debiutancki album "Sax & Sex" promowały takie single jak "Budzikom śmierć". Chojnacki wydał dotychczas 6 solowych albumów.



Podczas koncertu w Radiu Lublin usłyszymy największe przeboje Chojnackiego, takie jak "Niecierpliwi", "Budzikom śmierć" czy "Prawie do nieba". - Obok nich zaprezentowane zostaną utwory z ostatniej płyty Roberta Chojnackiego "Piątka", które łączą w sobie, to co u Chojnackiego najlepsze: pop, rock, dance okraszone wspaniałymi brzmieniami saksofonu, gitar oraz sekcji rytmicznej - zachęcają organizatorzy.



W Lublinie artysta wystąpi z zespołem w składzie: Piotr Nowak - śpiew, Ryszard Sygitowicz, Jacek Królik, Daniel Wręczycki - gitary, Joanna Dutkowska - gitara basowa, Jack Markuszewski - perkusja.



Bilety do zdobycia na antenie i profilu facebookowym Radia Lublin.