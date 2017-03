Koncert Sanderling i Samaya w Pubie u Szewca

Sanderling to zespół pochodzący z Szydłowca. Formacja prezentuje ciężsżą muzykę, która stanowi połączenie klimatów takich jak stoner, progresywny metal, a także post rock.



Zespół Samaya powstał pod koniec czerwca 2014 roku i jest kontynuatorem dotychczasowych dokonań lubartowskiej grupy Paralaksa. Wszyscy członkowie zespołu mają za sobą udział w innych projektach takich jak: DSB,In Brief, Insanity, Qube, Skrzypek Band, Way Out czy Whatever. Na bazie wyżej wymienionych doświadczeń zaistniała idea grania ciężkiej odmiany muzyki z elementami melodyjnej gitary oraz emocjonalnymi partiami wokalu.

