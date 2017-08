Koncert symfoniczny z okazji Święta Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim

Co Gdzie Kiedy. Z okazji zaplanowanego na dni 11-14 sierpnia Święta Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej wystąpi w tamtejszym Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1) ze wspaniałym koncertem. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 12 sierpnia o godz. 20.

W programie m.in. "Andante spianto" i "Wielki Polonez Es-dur op. 22" Fryderyka Chopina oraz utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wystąpi Karol Radziwonowicz (fortepian) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Zygmunta Rycherta.



- Koncert f-moll op. 21, chronologicznie pierwszy, choć wydany jako późniejszy, utrzymany w „stylu brillante” korzysta z klasycznych założeń architektonicznych: pierwsze ogniwo utrzymane jest w formie sonatowej, a finał jest swobodnym rondem opartym na rytmie kujawiaka i mazura - zachęcają organizatorzy.



Święto Konia Arabskiego organizowane przez Stadninę Koni Janów Podlaski to cykl imprez dedykowanych hodowcom koni arabskich oraz ich miłośnikom. Najważniejszym punktem programu jest ciesząca się długoletnią tradycją aukcja Pride of Poland skierowana do hodowców, kupców i wybitnych znawców koni arabskich.