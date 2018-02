Koncert: Voo Voo w Filharmonii

Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejna odsłona muzycznego cyklu Filharmonii Lubelskiej (ul. Curie-Skłodowskiej 5) - Artyści estrady. W sobotę, 24 lutego o godz. 19 na scenie Filharmonii wystąpi formacja Voo Voo.

Grupa Voo Voo to jedna z najbardziej oryginalnych, twórczych i zarazem popularnych polskich formacji bazujących na muzyce rockowej. Zespół powstał w drugiej połowie lat 80. z inicjatywy Wojciecha Waglewskiego.



W Lublinie grupa wystąpi w skaldzie: Wojciech Waglewski - gitarzysta i autor tekstów; Mateusz Pospieszalski – saksofonista, flecista i akordeonista; Karim Matusewicz – kontrabasista i basista, oraz Michał Bryndal - perkusista.



Dotychczas zespół wydał aż 26 płyt, w tym trzy ścieżki dźwiękowe do filmów oraz dwa albumy z muzyką teatralną. Trzy z ich krążków otrzymały status Złotej Płyty. W marcu minionego roku światło dzienne ujrzał ich najnowszy album "7", który zyskał świetne recenzje krytyków.



Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 80 zł.