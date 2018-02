Koncert Walentynkowy w Domu Chemika

Co Gdzie Kiedy. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika (ul. Wojska Polskiego 4) zaprasza na wyjątkowy koncert walentynkowy Bo to się zwykle tak zaczyna..., który odbędzie się 18 lutego o godz. 18.

Podczas koncertu rozbrzmiewać będą największe przeboje oraz muzyczne niespodzianki w wykonaniu artystów Domu Chemika i zaproszonych gości.

W specjalnym koncercie usłyszymy m. in. takie utwory jak: "Tyle długich nocy", "S.O.S" zespołu ABBA, "Nie kochać w taką noc to grzech" oraz wiele innych humorystycznych i lirycznych piosenek przy akompaniamencie na żywo.



Wystąpi zespół w składzie: Ewa Rauner-Bułczyńska – flet poprzeczny; Andrzej Rotmański – bas; Michał Głos – perkusja; Michał Matras – piano. Koncert poprowadzą Alicja Bil-Traciłowska i Remigiusz Jeżewski.



Bilety w cenie 15 zł od osoby i 25 zł od pary, do nabycia w kasie Domu Chemika.