Koncert zespołu BeMy w Radiu Lublin

Zespół BeMy został założony przez dwóch braci: Mattia i Elie Rosinskich - Francuzów polskiego pochodzenia, którzy zasłynęli udziałem w programie Must Be The Music w 2013, w którym zajęli drugie miejsce.

Muzyką interesowali się od najmłodszych lat. Edukację muzyczną zdobyli w prestiżowej szkole Academy of Contemporary Music w Anglii. Później trafili do Polski, gdzie z roku na rok zdobywają coraz większą popularność, najpierw zachwycając publiczność we wspomnianym programie MBTM, potem występując na kolejnych festiwalach, m.in. na Woodstocku i w Jarocinie. W maju 2014 roku zdobyli nagrodę Jury festiwalu Top Trendy 2014.

W 2015 wystąpili na festiwalu Springbreak i Letniej Trasie Radia Zet. Wiosną 2015 podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska i przystąpili do nagrywania debiutanckiego albumu, pod czujnym okiem wybitnego producenta Bogdana Kondrackiego. 22 kwietnia 2016 ukazał się debiutancki album Bemy, zatytułowany „Grizzlin’”.

