Koncert zespołu Coals w Domu Kultury

To założony przez Katarzynę Kowalczyk i Łukasza Rozmysłowskiego duet ze Śląska, który regularnie występuje na zagranicznych festiwalach (Iceland Airwaves, Positivus Festival, Reeperbahn Festival, LOFTAS, Tune In Tel Aviv, BUSH Budapest czy MENT Ljubljana).



Przed miesiącem wydali swój pierwszy album pt. "Tamagotchi". - To materiał bardzo współczesny, choć na wskroś przesiąknięty nostalgią. Inspiracje folkiem i klipami z MTV, łączą się tu z najbardziej aktualnymi odmianami hip-hopu - twierdzą organizatorzy.



W Lublinie artyści będą promować swój debiutancki krążek.



Bilety w cenie 20 zł do nabycia za pomocą platformy going.pl.