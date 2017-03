Koncert zespołu Deluxe w Puławach

W sobotę, 18 marca o godz. 19 w "Kawiarni u Smoka" obok Domu Chemika w Puławach wystąpi rockowa formacja Deluxe. Wraz z nimi zaprezentuje się na scenie zespół We're Back in Shadow.

- Trochę Rocka w czasie Postu jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło - przekonują organizatorzy. Gwiazdą wieczoru będzie założony w 2009 roku zespół Deluxe. Muzyka grupy oscyluje wokół rocka z domieszką bluesa i southern rocka. Formacja wystąpiła podczas pierwszej edycji programu Must Be The Music, ma na swoim koncie kilka sukcesów i pracuje nad wydaniem debiutanckiej płyty.

Zespół Deluxe wystąpi w składzie: Michał Denis – wokal, Adam Stańczak – gitara, Marcin (Stefan) Sokołowski – bas, Filip Leszczyński – perkusja, Marcin Fidecki – klawisze.

- Razem z nami, tego wieczoru zagra zespół z Dęblina - We're Back in Shadow, ludzie, którzy pomimo młodego wieku zawodowo cisną! - zachęcają członkowie zespołu Deluxe.

Bilety na wydarzenie kosztują 10 zł.