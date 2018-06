Koncert zespołu Last Of The Real w Radiu Lublin

Zespół Last Of The Real został założony w 2016 roku przez Grzegorza Palkę (Hehua), Ziemowita Rybarkiewicza oraz Juana Carlosa Cano (zwycięzca polskiej edycji The Voice of Poland). Rockowe trio wspomagane jest przez znanego producenta muzycznego Jarosława Barana.

W Lublinie grupa zaprezentuje autorski materiał z z debiutanckiego albumu, nad którym pracuje.

Koncert będzie transmitowany online.