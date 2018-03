Koncert zespołu The Frozen Heart w Radiu Lublin

Co Gdzie Kiedy. Norwesko-polska formacja The Frozen Heart wystąpi w Studiu Muzycznym Radia Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2). Koncert odbędzie się w piątek, 23 marca o godz. 19.

Duet The Frozen Heart został założony w 2015 roku w Oslo. W jego skład wchodzą: Andy Shady i Magdalena Kverneland. Niedawno ukazał się ich pierwszy album "Waiting for the Sun".

- W ich muzyce można odnaleźć wiele różnorodnych motywów nawiązujących do romantycznych ballad, elementów przyjemnego popu i lekkiego jazzu, rytmów latino i energicznego folkowego grania. Wszechstronność i otwarte horyzonty muzyczne są domeną The Frozen Heart - twierdzą organizatorzy koncertu.

Artyści mają za sobą występy na rożnych koncertach i festiwalach w Norwegii: Oslo (Oslo Musikk Fest), Drammen (Drammen Music Festival), Lillestrøm (Wellbeing Festiwal) oraz w Polsce w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.